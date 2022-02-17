الأمن: موسى هارون تيرقو، يتسلم مفاتيح الإدارة العامة للشرطة الوطنية

(Tchadinfos) :أنجمينا

أقيم حفل مراسم تسليم العمل بين المدير العام المنتهية ولايته “عثمان باسي لوقمة” والمدير الجديد “موسى هارون تيرقو” اليوم الخميس 17 فبراير في مقر المديرية العامة للشرطة الوطنية بالعاصمة أنجمينا، وترأس الحفل وزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر ٱدم.

موسى هارون تيرقو، تم تعيينه بموجب المرسوم رقم 0442 / رئيس المجلس العسكري الإنتقالي / رئيس الوزراء الإنتقالي / وزارة الأمن العام / 2022 بتاريخ 15 فبراير 2022 ، تم تعيينه في منصبه يوم الخميس 17 فبراير من قبل وزير الأمن العام والهجرة، سليمان آدم أبكر.

وأشار وزير الأمن إلى نقطة مؤكدة أن هذا التغيير تم في سياق معين يتميز بإصلاح كبير تخضع له أجهزة الشرطة، مع متطلبات الانتقال الجاري.

وأشار إلى أنه في هذا العالم الحالي الخاضع لتوترات اجتماعية قوية ويتميز بظهور تحديات أمنية جديدة مرتبطة بالجرائم الخطيرة والأصولية الدينية التي تشكل العديد من التهديدات الحقيقية لسلام واستقرار بلدنا وسلامة الأرض والناس. يجب أن يكون الشغل الشاغل للجميع يوميا.

ولهذا دعا وزير الأمن جميع المواطنين التشاديين إلى الوعي الجماعي وفهم أن مصير بلدنا مرهون بقدرته على تجاوز كل هذه التشنجات من مختلف الأصول.

وقبل تسليم المفاتيح لخلفه “عثمان باسي لوقمة”، قام بتقييم وقته في مديرية الشرطة، من بين أمور أخرى:

شبكة مدينة أنجمينا ومحيطها كاستراتيجية جديدة لتأمين الأشخاص والبضائع. وقد أتاح ذلك الاستيلاء على أكثر من مائتين وخمسين قطعة سلاح من عيارات مختلفة وعدد كبير من الذخيرة التي يحتفظ بها المدنيون بشكل غير قانوني وتم تسليمها لـ”المديرية العامة للاحتياط الاستراتيجي” ؛

اعتقال عدد كبير من المجرمين لارتكابهم جرائم مختلفة وتقديمهم للعدالة ؛ – العثور على مركبات مسروقة ودراجات ذات عجلتين وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين ؛

تقرير: محمد كبرو حسين