الأمم المتحدة: وزير الخارجية يمثل تشاد في الجمعية العامة “السادسة والسبعون 76” في نيويورك

أنجمينا: (Tchadinfos)

تفتتح الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بمقر المنظمة في “نيويورك” ، الولايات المتحدة. ويمثل تشاد وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديون بالخارج “شريف محمد زين”.

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي عن طريق مؤتمر بالفيديو بسبب جائحة كوفيد -19 ، وتعقد هذا العام في وضع مختلط: بعض قادة العالم حاضرون بينما سيتدخل آخرون عن بعد.

وسيكون التعافي من كوفيد-19 ، وتلبية احتياجات العالم ، واحترام حقوق الأفراد ، وتنشيط الأمم المتحدة والقضايا البيئية من بين أمور أخرى ، على جدول الأعمال.

تقرير: محمد كبرو حسين