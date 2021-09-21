mardi 21 septembre 2021
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الأمم المتحدة: وزير الخارجية يمثل تشاد في الجمعية العامة “السادسة والسبعون 76” في نيويورك

Mahamat Kabaro
édité le:
NATIONS UNIES, 22 septembre (Xinhua) -- Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, prononce un discours lors du dÈbat gÈnÈral de l'AssemblÈe gÈnÈrale des Nations Unies, au siËge de l'ONU, ‡ New York, le 21 septembre 2016. Li Keqiang a appelÈ ‡ des efforts conjoints pour promouvoir le dÈveloppement durable et relever les dÈfis mondiaux. (Photo : Zhang Duo)

أنجمينا: (Tchadinfos)

تفتتح الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بمقر المنظمة في “نيويورك” ، الولايات المتحدة. ويمثل تشاد وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديون بالخارج “شريف محمد زين”.

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي عن طريق مؤتمر بالفيديو بسبب جائحة كوفيد -19 ، وتعقد هذا العام في وضع مختلط: بعض قادة العالم حاضرون بينما سيتدخل آخرون عن بعد.

وسيكون التعافي من كوفيد-19 ، وتلبية احتياجات العالم ، واحترام حقوق الأفراد ، وتنشيط الأمم المتحدة والقضايا البيئية من بين أمور أخرى ، على جدول الأعمال.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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