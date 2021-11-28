استفتاء 1958: هؤلاء هم التشاديون الذين كانوا يطالبون باستقلال تشاد الفوري

(Tchadinfos) :أنجمينا

هل تعلم بالفعل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فاعلم أنه أثناء استفتاء سبتمبر 1958 الذي ينبغي للأفارقة أن يصوتوا فيه على ما إذا كانوا يريدون أو لا يريدون أن يكونوا أعضاء في الأطراف الفرنسية لتأسيس الجمهوريةفي فرنسا، صوتت تشاد بأغلبية ساحقة بـ “نعم”. ومع ذلك ، صوت نواة من الناخبين بـ “لا” مطالبين بالاستقلال الفوري. ومن هم هؤلاء الناخبون؟، لنعود إلى الحقائق.

وفقًا لبعض المؤلفين مثل برنارد لان، فإن التصويت بـ “لا” للتشاديين في ذلك الوقت جاء من الوسط الإسلامي المحيط بحزب الاتحاد الوطني التشادي. سيكون المؤسسون من بين أولئك الذين سيكونون فيما بعد في أصل جبهة التحرير الوطنية تشاد (فرولينا).

ومع ذلك “الشباب من الحركات PPT و MSA مع الأفكار المتقدمة الذين دافعوا عن الاستقلال الفوري. هذه الأقلية الصغيرة العلمانية والموردينية كان لها نماذج “نكروما” ومؤخرا “سيكو توري”. في بلد تبلغ نسبة التعليم به 13٪، وكان جمهوره محدودًا للغاية “، كتب أحد مؤيدي” لا “.

حتى لو سادت “نعم” على المستوى الوطني بمعدل قوي، في مناطق معينة من إقليم تشاد، أراد الكثيرون استقلالًا فوريًا مثل نموذج “غينيا” في “سيكو توري”. وبحسب بعض المحللين في ذلك الوقت، فإن التصويت بـ “لا” كان مدفوعاً بمسلمين متأثرين بالعالم العربي. حتى أن البعض يتحدث عن الأئمة والمرابطين الذين قاموا بحملات للتخلص من فرنسا واستعمارها. وهكذا في بعض مراكز الاقتراع، كانت “لا” عالية جدًا من حيث النسبة المئوية دون أن تكون في الأغلبية على المستوى الوطني.

وأيضاً، هنالك المناطق التي تميزت بالتصويت السلبي هي، من بين مناطق أخرى ، “حراز – مانغوين ، كوجا ، أم دم ، بوكورو ، فورلامي الريفية ، ماسينيا”. ومع ذلك يتواجد هنالك تفسير آخر لـ “لا” هو أن بعض السكان عانوا، خلال فترة الاستعمار ، ومن انتهاكات المستعمرين. على سبيل المثال ، بعض المحليات في جنوب البلاد الذين أرادوا “معاقبة” من قام بهذا التصويت. لكن “لا” على الرغم من أهميتها لم تكن بهذه الضخامة لإحباط “نعم”. أخيرًا ، بقيت أراضي تشاد في المجتمع بينما أصبحت جمهورية. وبذلك، تعتبر هذه أول استقلالية داخلية حقيقية.

تقرير: محمد كبرو حسين