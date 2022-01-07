استئنف تحالف 43 حزباً دخوله السياسي مع الحركة الوطنية للإنقاذ

استئنف تحالف 43 للاحزاب المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ اليوم دخوله السياسي لهذه المرحلة، اليوم الجمعة 7 يناير 2022 بقصر الخامس عشر من يناير، ضمن برامجه لهذه المرحلة تحت شعار : “الحوار والمصالحة الوطنية ” وبحسب ما أدلى به الناطق الرسمي بإسم التحالف السيد “مالوم يوبويدي جيراكي” بعد سقوط مشير تشاد الراحل على جبهات القتال وإنشاء “مجلس عسكري” يدير المرحلة الإنتقالية تفتقت الأغلبية الرئاسية التي تضم حوالي 115 حزباً سياسياً إلى عدة مجموعات علماً بأن هذا التحالف السالف الذكر خاض مع الحركة الوطنية للإنقاذ رئاسيات ابريل للعام 2021 الماضي والتي فاز بها الحزب بفارق كبير على منافسيه العشرة، بعضها نأى بنفسه عن حزب الأحزاب السياسية.

“يتكون التحالف بـ43 من الأحزاب السياسية المتحالفة السابقة التي ظلت موالية لحزب الراحل “إدريس ديبي إتنو” والذين يعتقدون أنه يجب دعم تراثه والحفاظ عليه بالتعاون، “للأجيال الحالية والمقبلة” بحسب تصريحاته أثناء حفل الإنطلاقة الرسمية. ويضيف المتحدث الرسمي بإسم التحالف فإن التحالف كغيره من الأحزاب المئتلفة او كتلة سياسية الراغبة المحبة للسلام وان التحالف 43 مستعداً للمشاركة في الحوار القادم كما أن التحالف محافظاً على ولائه للمشير الراحل مشيداً بما قدمه المشير الراحل من تضحيات في سبيل السلام على حد تعبيره.