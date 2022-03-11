إيقاف المدير العام السابق لـ”أوناسا” سيد قمر السليك، بناء على شكوى من قبل المفتشية العامة للدولة

(Tchadinfos) :أنجمينا

في بيان صحفي وقعه منسقه عبد السلام شريف، ندد تحالف “أمة للجميع” مستنكراً عتقال الشرطة القضائية في 9 مارس الجاري لأحد أعضائه سيد قمر السليك.

وتتهم المفتشية العامة للدولة “سيد قمر السليك” بتوقيعه عقد عندما كان مديرا عاما للمكتب الوطني للأمن الغذائي (أوناسا) وتبلغ قيمته 197 مليون فرنك أفريقي. مشروع تصنفه “المفتشية العامة للدولة” بأنه مشروع وهمي.

لكن وفقًا لمعلوماتنا، فإن الشخص المعني الذي لا يتعرف على الحقائق المتهم بها كان سيشير إلى أنه بحوزته جميع المستندات وإيصالات التسليم.

يعتقد تحالف “أمة للجميع”، أن الإجراء الذي بدأ ضد “سيد قمر السليك” هو مطاردة ساحرة لسبب وحيد هو رحيله عن حزب الحركة الوطنية للإنقاذ”.

تقرير: محمد كبرو حسين