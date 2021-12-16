إن بناء وطن هو المشروع الأول الذي يجب أن تعالج فيه أي قوة تطمح إلى حكم بلادنا، عبدالسلام شريف

(Tchadinfos) :أنجمينا

اجتمعت الـ”سبعة” أحزاب سياسية لتشكيل تحالف يسمى بـ”أمة للجميع” (UNPT). وقد تم إطلاق هذه المنصة يوم الخميس من قبل منسقها العام “عبد السلام الشريف”.

وبحسب منسق التجمع السياسي “أمة للجميع” (UNPT)، فإن تحالفه يريد أن يساهم في بناء نظام جديد وهو إرادة التشاديين في “فتح صفحة جديدة تكتب ضمن أسطر تاريخ أمتنا”.

يرى عبد السلام شريف أن التطلع إلى المستقبل لا يعني حجب الماضي أو الحاضر. وعليه ، فإنه يطالب المجلس العسكري الانتقالي الذي لا يملك حسب قوله، الشرعية المطلوبة لتعديل الميثاق الإنتقالي وتنظيم حوار سيادي وشامل وتشكيل حكومة ومجلس وطني إنتقالي على أساس توافقي.

في الواقع، بالنسبة لهذا التحالف الجديد خلال 60 عامًا من وجوده مرت تشاد بفترات مظلمة وعنيفة “لم يتم تخصيص الوقت اللازم خلالها لتطويرها وبناء أمة حقيقية”. ولهذا، يؤكد المنسق العام للتحالف أن “بناء الأمة هو أول موقع بنّاء يجب أن تعالج فيه أمور أي قوة سياسية تطمح إلى حكم بلادنا”.

لذلك يدعو “عبد السلام شريف”، إلى استعادة العدالة الاجتماعية والعدالة في الوصول إلى العمل والعدالة في تمكين الرجل والمرأة. لأن “النزاعات المتكررة بين الرعاة والمزارعين والعنف ضد المرأة والعنف في المدارس هي نتيجة لسوء العدالة وإدارة غير كافئة وفاسدة”.

تقرير: محمد كبرو حسين