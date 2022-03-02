إنقطاع الكهرباء الموسمي، يعود مجدداً في العاصمة أنجمينا

(Tchadinfos) :أنجمينا

بعد 4 شهور من التواجد الدائم للكهرباء في العاصمة أنجمينا، فـ إنقطاع الكهرباء المتزامن مع “فصل الصيف” في تشاد يعود مجدداً بذلك الإنقطاع الذي أصبح “وباء” موسمي لدى سكان العاصمة.

منذ شهر نوفمبر 2021 لم تشهد العاصمة أي إنقطاع للكهرباء حتى أواخر فبراير 2022، وهذا بسبب انخفاض درجات الحرارة في جميع ربوع البلاد (فصل الشتاء) وهذا التزامن مع فصل الشتاء يوضح لنا العديد من المعاني، منها قلة استهلاك الكهرباء اثناء فترة إنخفاض درجات الحرارة.

منذ 25 فبراير 2022، بدأ إنقطاع الكهرباء متنقلاً من حي لآخر بشكل يومي وذلك بسبب إرتفاع درجات الحرارة (فصل الصيف) مما يعني الإستهلاك المتزايد لأجهزة الكهرباء بجميع أنواعها.

يبقى السؤال المطروح عالقاً منتظراً الإجابة: متى ستضع الشركة الوطنية للكهرباء راحة المواطن من ضمن أولوياتها الدائمة؟

تقرير: محمد كبرو حسين