samedi 13 novembre 2021
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إنعدام المعلمين بـ”مدرسة لاي الثانوية”، يدعو الطلاب للنزول إلى الشوارع

Mahamat Kabaro
édité le:

(Tchadinfos) :أنجمينا

طلاب “مدرسة لاي الثانوية العلمية” ينزلون إلى الشارع، اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021. مطالبين بتوفير معلمي الرياضيات والتاريخ.

وفقًا للمتظاهرين، تم تعيين مدرس الرياضيات الوحيد في المدرسة الثانوية العلمية في “بيري” من قبل وفد التربية الوطنية في تانجيلي.

وعليه، فإن المتظاهرون يمنحون مسؤولي التعليم في المقاطعة مهلة مدتها 24 ساعة لإيجاد حل وبطريقة عاجلة.

أما بالنسبة لرئيس طاقم الوفد، نغارجيمتي تاندي، قد تم تعيين مدرس الرياضيات في “بيري” لحاجته إلى الخدمة. وطمأن المتظاهرين أنه اعتباراً من يوم الاثنين سيكون لديهم معلمهم.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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