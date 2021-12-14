إنعدام الأمن: أنجمينا أصبحت بغداد…!

(Tchadinfos) :أنجمينا

في نهاية أبريل 2021، توفي المشير “إدريس ديبي إتنو” متأثرا بجراحه أثناء الدفاع عن وحدة تشاد. مع وفاته المفاجئة ، يبدو أن شياطين الهمجية قد أطلقت. الصراعات بين المجتمعات هنا، والاغتيالات هناك ، والسرقة الدموية في أماكن أخرى ، وما إلى ذلك. يواجه التشاديون تحديا مروعا وكل يوم يكون مستوى القسوة فوق التصور.

وصل إنعدام الأمن إلى مستوى يكاد يثير القلق في قلوب الكثير اليوم، في كل من العاصمة والمحافظات. هل “أصبحت أنجمينا مثل بغداد بعد إختفاء صدام حسين”؟ شيء واحد وهو مؤكد، لا هنا أحد محصن. لم يعد المواطن التشادي العادي هو الهدف المفضل لانعدام الأمن؛ وصلت في الأيام الأخيرة إلى براثن النظام. وتعرض منزل اللواء “محمد حمودة” قائد المنطقة العسكرية رقم 9 (موندو) للهجوم في وضح النهار. النتيجة: وفاة شخص واصابة اخر بجروح خطيرة. وأيضاً تعرض منزل وزير التربية الوطنية السابق “أحمد غزالي أصيل” للهجوم والنهب.

وهكذا، فقد وصل العنف المسلح إلى أبعاد وأهداف لم يسبق لها مثيل.

في مواجهة هذا التصعيد في العنف، كان على المجلس العسكري الإنتقالي والحكومة الرد. لكن إجاباتهم هي تم النظر: حظر قيادة المركبات ذات النوافذ المظلمة والمركبات التي لا تحمل لوحات ترخيص، والحيازة غير القانونية للأسلحة، وتفتيش الأسلحة، وما إلى ذلك. قد يعد وزير الأمن العام ، الجنرال “سليمان أبكر آدم”، بأن هذه الإجرائات ستُطبق دون استثناء، ولا يزال التشاديون متشككين ولا يعرفون أي رجل سيتكفل بحمايتهم. وإنهم يتسائلون بحق: إذا تعرض جنرال وشقيق سيدة أولى سابقة للهجوم، فمن سيحميهم ببساطة…؟

إن شكوك التشاديين هي أكثر شرعية لأن كل هذه الإجرائات المعاد تفعيلها لم تخفف من حالة انعدام الأمن. بغض النظر عن مقدار عمليات البحث التي نقوم بها في وقت مبكر عند نقاط التفتيش أو المنازل، أو تنفيذ عمليات التضييق مثل العمليات التي قام بها وزير الأمن سابقاً “عملية هارماتان”، فإن إنعدام الأمن لا يزال على قدم وساق. على الرغم من أن قانون العقوبات ينص على منع الإتجار غير المشروع بالأسلحة ويعاقب عليه، إلا أن السكاكين والمسدسات وحتى أسلحة الحرب ما زالت تنتشر تحت السواتر والقمصان والسترات؟ كيف يمكننا محاربة انعدام الأمن في بلد تعتبر فيه الأسلحة البيضاء وحتى الأسلحة النارية من سمات الرجولة بالنسبة لبعض المواطنين؟

المشكلة الحقيقية ، والتي تخلق السرير لانعدام الأمن، هي أن هذه الإجرائات يتم تطبيقها بشكل انتقائي. القانون قاسٍ، لكنه أصعب وأخف حسب عقلك. وقد نجح رئيس “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” بحشد الغالبية العظمى في السفينة الانتقالية التي يقودها، وعلى مايبدو الآن يواجه تحديًا رهيبًا: تثبيت سلطته داخل العشيرة. الراحل “كينقي” أو “الأب” ، كما أحببنا أن نسميه بمودة المارشال في قلوب الشباب ، ألهم الجميع بالخوف؛ عرف كيف يضع المتمردون في أماكنهم. وسيتعين على الجنرال “محمد إدريس ديبي إتنو” إظهار نفس القبضة والعناد تجاه الجميع “ومنع أنجمينا من أن تكون بغداد جديدة”، حيث لا أحد في مأمن من طلقة نارية أو خنجر.

ويجب أن يضمن الأمن الذي وعد به التشاديين من خلال قيادة المرحلة الانتقالية. فإن الأمن هو ضمان نجاح الحوار الوطني الشامل الذي يدعو إليه التشاديون بكل أمنياتهم.

غرفة تحرير القسم العربي: محمد كبرو حسين