إصابة “عمر البشير” بفيروس كورونا، حقيقة أم سيناريو مدروس؟

(Tchadinfos) :أنجمينا

بحسب وسائل إعلام سودانية: الرئيس السوداني السابق “عمر البشير” قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وجراء ذلك قد تم نقله إلى “مستشفى السلاح الطبي” بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب المحامي الخاص بالرئيس السابق، أن مدة بقاء البشير في المستشفى ستكون خاضعة لرأي الأطباء مؤكداً أن عدد المصابين بكورونا من قادة النظام السابق داخل سجن كوبر ارتفع إلى 11 شخصاً بعد أن بدأ بأربع إصابات.

وبحسب الناشطين في مواقع التواصل الإجتماعي، فإن هذا سيناريو قد تم تخطيطه بدقة للإطاحة بحياة الرئيس المخلوع “عمر البشير”، بينما يتسائل الأخرون عن كيف جائته العدوة وهو معزول في داخل زنازين “سجن كوبر” بالعاصمة الخرطوم.

….. سنعود إليكم بالمزيد من التفاصيل

تقرير: محمد كبرو حسين