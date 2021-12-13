إختفاء جندي تشادي علي الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى خلال مهمته

(Tchadinfos) :أنجمينا

اختفي جندي تشادي علي الحدود الجنوبية لتشاد المتاخمة لأفريقيا الوسطي بالقرب من موي سلا فى اقليم ماندول منذ يوم الجمعة 10 من ديسمبر الجاري خلال مهمة رسمية علي الحدود ووفقا لمصادر رسمية حصلت عليها تشاد إنفو فإن الروس قد اقتربو من الحدود التشادية أثناء تبادل إطلاق النار مع إحدي الجماعات المتمردة وفي خضم تلك المعارك اختفي هذا الجندي وهو احد أفراد القوات المسلحة التشادية المرابطة علي الحدود التشادية

-وفود رسمية من بانغي الي إنجمينا

وفد وزاري رفيع المستوى من جمهورية إفريقيا الوسطى متواجد في إنجمينا، ووفقا لمصادر فإن التحقيقات جارية لتوضيح ملابسات الحادثة ومئلات إختفاء الجندي

والجدير بالذكر فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. ففي 30 يونيو / حزيران ، توغلت القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى ، التي تلاحق المتمردين ، في الأراضي التشادية. توغل أدى إلى سقوط خمسة قتلى من الجانب التشادي. بعد تصاعد وتيرة المعارك ، قررت سلطات البلدين تسوية نزاعهما سلميا من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية.

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