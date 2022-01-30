إثارة جدل: ظهور “طائرة تشادية” في صوماليلاند

(Tchadinfos) :أنجمينا

الصورة التي قامت بإثارة الجدل وسط رواد “التواصل الإجتماعي” التشاديين، وهي نزول رئيس دولة “صومالي-لاند” من طائرة تحمل “علم تشاد” وبالإضافة إلى شعار شركة الطيران “التشادية اير-لاين”.

فـ بعد نزول فريق التحرير الخاص بـ”تشاد إنفو” إلى الميدان من أجل إجراء بعض التحقيقات حول مايدور جراء هذه الصورة أو الحادثة الغريبة والشائعات المنتشرة عن إختفاء طائرة تشادية من الرادار وظهورها في الصومال، قمنا بمقابلة أحد العاملين في “سلطة الطيران المدني” والذي يُفضل عدم ذكر إسمه، وذلك بهدف إفادتنا ببعض المعلومات.

أفادنا المصدر، بأن في عهد المشير الراحل “إدريس ديبي إتنو” ونظرته في تطوير البلاد من خلال توفير أبسط الخدمات للمواطنين ومنها خدمات النقل الجوي، وبعد عدة لقائات مع ممثل شركة “الخطوط الجوية الأثيوبية”، قد تم الإتفاق على توفير طائرتين لـ”جمهورية تشاد” بالتعاون مع “الخطوط الجوية الأثيوبية” بأسهم وقدرها نسبة 51٪ لتشاد و 49٪ لأثيوبيا.

وفي إطار نسبة أثيوبيا في أسهم الشركة، تقع مهمة توفير الطائرات على عاتق الشركة التي تم التعاقد معها “الخطوط الجوية الأثيوبية”، وبالفعل قد تم إرسال طائرتين من طراز “بومباردييه كيو-400” وبعد وصول الطائرتين وصعوبة الحصول على الزبائن المسافرين، قد تم إسترجاع الطائرة الواحدة إلى دولة “أثيوبيا” وتكتفي الشركة بتوفير “خدمات النقل الجوي” عن طريق الطائرة الواحدة فقط.

وذكر المصدر، أن الطائرة التي تم إسترجاعها أيضاً قد تحمل شعار الشركة “تشادية اير-لاين” وبالإضافة إلى العلم التشادي، ولكن الطائرة لاتحمل “التسجيل الخاص” بجمهورية تشاد.

وأضاف المصدر، من المتوقع أن تكون الطائرة التي تم إسترجاعها إلى “الخطوط الجوية الأثيوبية” قد تستعملها في مصالحها الخاصة، موضحاً من المتوقع أيضاً أنها تقوم بإستئجارها إلى بعض الجهات، وهذا خطأ كبير بحق الدولة ويمكن لحكومة البلاد أن تقوم بمقاضاة المسؤولين عن ذلك.

متأسفاً، أن شركة “الخطوط الجوية الأثيوبية” قد أرسلت ممثلها لإدارة الأسهم التي تقع في نسبتها، بينما تشاد لم تقم بتعيين الممثل الذي يقوم بإدارة الأسهم الخاصة بها حتى الأن، وفي هذه الحالة قد تقع مهمة الإدراة ورقابة الأسهم على عاتق “وزارة الطيران المدني والأرصاد الجوية”.

للتذكير: مدة العقد مع “الخطوط الجوية الأثيوبية” عشرة سنوات قابلة للتجديد، وعندما تم التعاقد مع الشركة الاثيوبية قد تم إرسال عدد من الشباب إلى دولة “أثيوبيا” وبالتحديد في العاصمة “أديس أبابا” من أجل تلقي التدريبات اللازمة بهدف العمل ضمن طاقم الطائرة “تشادية إير-لاين”.





تقرير: محمد كبرو حسين