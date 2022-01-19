إتحاد مهنيي الصحافة يعقد مؤتمراً تحت شعار “السلام والأمن في افريقيا المركزية”

تحت شعار السلام والأمن في افريقيا المركزية يعلن إتحاد الصحفيين التشاديين يوم الأربعاء 19 يناير إستضافة هذا المؤتمر في الفترة مابين 25 و 26 من يناير الجاري، وجاء ذلك على لسان الأمين العام لاتحاد الصحفيين التشاديين “ليوبنوجي تاناتان”.

وهدف مؤتمر إتحاد نقابات مهنيي الصحافة في إفريقيا المركزية إلى تطوير شراكات لتعزيز حرية التعبير والصحافة. و وفقًا للأمين العام للاتحاد “ليوبنوجي تاناتان” فإن الإتحاد قد عاش فترة سكون منذ اختفاء رئيسه ونائب رئيسها. ولذلك، فهو يمثل ضربة للنضال النقابي لصالح الإعلاميين في منطقة وسط إفريقيا.

حيث “يتشارك الصحفيون في عدم الاستقرار والمشكلة المتكررة للوصول الحر إلى مصادر المعلومات الرسمية، ونقص التغطية الاجتماعية وأيضاً انعدام الأمن و الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الكلمة وتكميم الأفواه بحجة التحفظ على بعض الاخبار بحسب تعبيره.

بالنسبة له، يصبح المثل الأعلى للنضال من أجل تحسين ظروف ممارسة الصحفي في إفريقيا الوسطى أكثر إلحاحًا “لذلك يجب علينا إعادة تنشيط اتحادنا من أجل تآزر العمل المشترك”. وسيتم عقد هذا المؤتمر، الذي يندرج تحت شعار: “الإعلام والسلام والأمن في وسط إفريقيا”، في الفترة من 25 إلى 26 يناير في أنجمينا.

وتجدر الإشارة فإن اتحاد نقابات مهنيي الصحافة في افريقيا المركزية يضم 7 دول أعضاء وهي: الكاميرون والكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وتشاد.