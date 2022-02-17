إتحاد قوى المقاومة التابع لـ”تيمان إرديمي، يجدد إستعداده للمشاركة في الحوار الوطني

(Tchadinfos) :أنجمينا

عبر بيان صحفي نشر الخميس 17 فبراير 2022، أعرب إتحاد قوى المقاومة بزعامة السيد “تيمان إرديمي” عن استيائه من سياسة الإقصاء التي تريد الحكومة الإنتقالية اتباعها.

وجاء البيان الصحفي عقب تصريح وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة “عبد الرحمن غلام الله”، الذي أشار على موجات إذاعة “راديو فرنسا الدولي” إلى أن “إتحاد قوى المقاومة” قد إستبعد نفسه من الحوار المسبق المخطط بإقامته في مدينة الدوحة”، وجاء رد الفعل هذا من وزير الإعلام بعد نشر مقطع صوتي يطلب من خلاله “زعيم اتحاد قوى المقاومة” مساعدة مجموعة “فاغنر الروسية” شبه العسكرية لمساعدته في الإطاحة بالنظام القائم في أنجمينا.

وجاء في الوثيقة التي وقعها نائب الرئيس والمتحدث بإسم الجماعة المتمردة يوسف حامد أن “اتحاد قوى المقاومة غاضب من هذا الإعلان المدوي وهذه الرغبة في استبعاده من الحوار المسبق”. أما بالنسبة لإتحاد قوى المقاومة، فإن مثل هذه المواقف لن تؤدي إلا إلى صراعات لا نهاية لها.

ومع ذلك تذكر المجموعة المتمردة ، “أنها لم توقع أي اتفاق مع “المجلس العسكري الإنتقالي” بإستثناء قبولها للمشاركة في الحوار السابق مثل جميع المنظمات السياسية-العسكرية الأخرى التي تم التواصل معها”، ويضيف البيان الصحفي أيضاً، أن هذا لا يمنعها من تنظيم نفسها على جميع المستويات.

ومع ذلك ، يؤكد البيان الصحفي، أن “اتحاد قوى المقاومة مجددًا استعداده للذهاب إلى حوار مخلص وبناء يؤدي إلى سلام حقيقي ودائم ونهائي طال انتظاره من قبل التشاديين.

وتجدر الإشارة، إلى أن “البيان الصحفي” لم ينفي أو يؤكد صحة “التسجيل الصوتي” الذي تسبب بالإدانة إلى زعيم الحركة تيمان إرديمي.

تقرير: محمد كبرو حسين