أولاف شولتز مستشار ألمانيا الجديد وميركل خارج المستشارية

اولاف شولتز مستشار ألمانيا الجديد ادي اليمين الدستوري خلفاً لسلفه انجلا ميركل ،وكان أولاف شولتس ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاز بالمستشارية الألمانية في تصويت برلماني، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، ليحل بذلك محل أنجيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب.

-هو المستشار الالماني الجديد

يتمتع شولتز بخبرة سياسية كبيرة، حيث انتخب في البرلمان الفيدرالي الألماني عام 1998، وشغل منصب عمدة هامبورج من 2011 إلى 2018.

سيرته الذاتية

ويبلغ شولتز “62 ” عاما، ويشغل منصب وزير المالية ونائب مستشار ألمانيا منذ مارس 2018 حتى الأن.

وولد شولتز في مدينة أوسنابروك الألمانية عام 1958 ، ونشأ في هامبورج وهو متزوج، في عام 1985 .

وأكمل دراسته الجامعية في القانون من جامعة هامبورج، وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عام 1975.

وفي عام 2007 ، أصبح شولتز وزيرًا اتحاديًا للعمل والشؤون الاجتماعية ، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2009. بعد ذلك ، تم تعيينه نائبًا لرئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي البرلماني.

ولعب شولتس دورا مهما في التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار دولار للتعافي من الوباء، والذي أقرّ في 21 يوليو بعد مفاوضات شاقّة.

ويذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.



