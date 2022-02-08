أنجمينا: حريق في “سوق سانفيل” يكاد يتسبب في الكثير من الخسائر

شب حريق مكان لتجميع القمامة في “سوق سانفيل” بالدائرة الخامسة حريق مكان اعتاد الناس فيه على حرق القمامة بشكل متكرر إثر اندلاع مباغت لحرائق التهمت المكان، ووفقا لشهود عيان فإن هذا المكان معتاد فيه تجميع القمامة وحرقها مما تسبب ذلك بدوي واسع النطاق ناجمٌ عن حرق اطارات السيارات وقالت شهود عيان ان اسباب تضرر المحال التجارية نجم عن تأخر خدمة الإطفاء في بداية الحريق .

تضرر محلان تجاريان من هذا الحريق الذي التهم المكان تجمع الناس مكان الحريق بسبب صوت سيارات الإطفاء المتأخرة عن الاطفاء والتي لولاها لتضررت الكثير من المحال.