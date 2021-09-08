أزمة الرابطة التشادية لحقوق الإنسان: الناشطون يكسرون جدار الصمت ويعربون عن مطالبهم

أنجمينا: (Tchadinfos)

أعرب ناشطون من “الرابطة التشادية لحقوق الإنسان” عن موقفهم في مواجهة الأزمة التي تواجه الرابطة، ويأتي ذلك من خلال بيان صدر في 4 سبتمبر 2021، وقد تم رفض قرار تعليق عمل الرئيس والدعوة إلى مؤتمر استثنائي.

كسر نشطاء من الرابطة التشادية لحقوق الإنسان جدار الصمت متأسفين، “نلاحظ بمرارة الأزمة الحالية داخل المنظمة التي ظللنا مرتبطين بها ، عن طريق الاقتناع والمثالية ، لمدة 30 عامًا”

وأشاروا إلى أنه إذا كانت الرابطة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان في أزمة ، فذلك لأن قرارات المؤتمر في 25 يناير 2020 قد قوبلت بالمقاومة.

وبعدبعد تحليل تقرير الوساطة قرر نشطاء الرابطة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان:

•رفض قرار مجلس الإرشاد والرقابة بإيقاف الرئيس “ماكس لوانلغار”. وبحسبهم ، فإن قرارات لجنة تنسيق العمليات في جلسة 23 أغسطس “لا تستند بشكل كافٍ إلى نصوص المنظمة” ؛

•يطالبون بإحترام شرعية الرئيس “ماكس لوانلغار” المنتخب من قبل المؤتمر، وداعمين لرغبته في الإصلاح.

•مطالبة الرئيس بعقد مؤتمر استثنائي في أسرع وقت ممكن. وبنفس المنطق ، يطالبون بإنشاء مجموعات مواضيعية أوصى بها المؤتمر التاسع لإجراء الإصلاحات داخل المنظمة ؛

• واخيراً، قد تم دعوة جميع النشطاء إلى تجنب أي تلاعب.

تقرير: محمد كبرو حسين