أبشة: طلاب جامعة “آدم بركة” يحاولون التظاهر والشرطة تحيط بالجامعة

(Tchadinfos) :أنجمينا

احتشد جمع غفير من طلاب “جامعة آدم بركة” بمدينة “أبشة” صباح اليوم السبت التاسع عشر من فبراير، داخل الحرم الجامعي تنديدا للإضراب الذي أعلنته نقابة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي فرع الجامعة.

حيث رفع الطلاب أوراقا أثناء تنديدهم مكتوب عليها “نواصل التظاهرة حتى استئناف الدراسة”، وأخرى مكتوب عليها “كفاية 6سنوات لمرحلة الليسانس”، و”كفاية كفاية سئمنا”

وحاول المنددون الخروج إلى الشارع سلميا، بينما عناصر “مكافحة الشغب” سبقتهم بتطويق أبواب الجامعة مانعة خروجهم من حرم الجامعة.

ويجري حاكم إقليم “دار وداي” الآن عدة لقائات مع نقابة التعليم العالي بالجامعة المذكورة وغرف المناديب للتباحث معهم حول قضية الإضراب ولإيجاد حلول مناسبة لها.

…..سنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقاً

مراسلنا من “دار وداي”: إبراهيم حسن مهاجر