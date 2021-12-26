أبشة: “خلوة بدر”، تقوم بتسليم الشهادات لدفعتها الثانية من حفظة كتاب الله

(Tchadinfos) :أنجمينا

احتفلت خلوة بدر لتحفيظ القرآن الكريم بقرية “يايقن” والواقعة بمقاطعة “قري” بتخريج الدفعة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم والبالغ عددهم “عشرون” حافظاً لكتاب الله.

وجرت مراسم الاحتفال بدار الخلوة، وذلك بحضور طاقم إدارة الخلوة بأكمله، بالإضافة إلى المشايخ وجمع من المسؤولين الإداريين والتقليديين فضلا عن أولياء أمور الطلاب.

مدير الخلوة الأستاذ “آدم بركة” أثناء كلمته، شكر الحضور بإسم سكان “قرية يايقن”وتطرق أيضاً إلى تاريخ تأسيس الخلوة في عام2013م، وذلك بالجهود المبذولة من جمعيتي “شباب قري وحنونة للتنمية”داعيا اولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في الخلوة لتعليمهم كتاب الله.

أضاف أيضاً، أطالب أصحاب الأيادي البيضاء إلى الوقوف مع الخلوة ماديا ومعنويا، خاتما حديثه بشكره لمعلمي الخلوة والوفود المشاركة من مختلف مناطق البلاد.

وأيضاً الأستاذ “إدريس آدم عشر”، أثناء كلمته

أشار إلى أن “دار وداي” كانت ولاتزال معروفة بتعاليم بالقرآن الكريم ومساهماتها في الشرع الإسلامي.

وأبان في حديثه بأن الخلوة رفعت الكثير من سفن الجهل والأمية.

داعيا أولياء الأمور إلى تعليم الأبناء ورعايتهم ودعم التعليم بكافة أشكاله.

خاتما حديثه بالشكر لكل من ساهم من بعيد أو قريب في نجاح حفل التخرج.

من جهته ملك مقاطعة قِرِّي “الملك آدم دوتم” أثناء مداخلته، شكر لجان التنظيم ومدير الخلوة، واصفا الحفل بالضخم والفريد من نوعه.

داعيا الحضور إلى العودة للتربية الأولية للآباء المتمثلة في ربط الآداب بحفظ القرآن والإلمام بعلومه وغرس ثقافة القراءة والآداب الإسلامية.

وأبدى الملك استعداده ماديا ومعنويا لدعم التعليم بكافة أنواعه.

وبدوره ممثل سلطان دار وداي السيد “حافظ طاهر ” أثناء خطابه، شاكرا الحضور على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.

حاثا الجميع على تقبل الآخر للعيش سويا.

مقدما رسالة لرؤساء الجامعات إلى إفتتاح كليات دينية تحتضن نخب حفاظ “كتاب الله” بعد مواظبتهم للمدارس النظامية إن أمكن.

ووجه رسالة لأولياء أمور التلاميذ إلى تعليم الإناث، موضحا بأن تعليم الأنثى بمثابة “تعليم أمة بأكملها”

للتذكير: تجدر الإشارة إلى أن الحفل إختُتم بتوزيع شهادات للخريجين والمساهمين في الخلوة من بعيد أو قريب.