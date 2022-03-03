أبرز ماجاء في لقاء “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

(Tchadinfos) :أنجمينا

استقبل فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي “محمد إدريس ديبي إتنو”، يوم الأربعاء 2 مارس 2022 في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد “حسين إبراهيم طه” والوفد المرافق له.

وأكد رئيس تشاد خلال الاجتماع الاهتمام الخاص الذي توليه تشاد لـ”منظمة التعاون الإسلامي” ومؤسساتها. وشدد على الحاجة إلى المزيد من تعزيز أنشطة المنظمة وبخاصة في منطقة الساحل وبحيرة تشاد. وأكد أيضاً ضرورة قيام المنظمة ودولها الأعضاء بمواصلة دعم دول المنطقة في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال توطيد دعائم الأمن والاستقرار والتنمية.

وشكر الأمين العام من جانبه، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي على الاستقبال وعلى الثقة التي تم منحها إياه لقيادة هذه المنظمة المهمة، وقدم للرئيس إحاطة بشأن الملفات الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي وما تضطلع به من أعمال.

وأشاد معالي حسين إبراهيم طه بدور تشاد الفاعل في دعم المنظمة وبرامجها، كما أشاد أيضاً بدور تشاد في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وخاصة في دولة “مالي” وغيرها من الدول المجاورة.

حضر الاجتماعَ إلى جانب الأمين العام السفير “عسكر موسينوف” الأمينُ العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا، والسفير “أبوبكر أدامو”، مدير الشؤون الإفريقية بالأمانة العامة للمنظمة.