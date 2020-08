Recrutement d’un Cabinet chargé de l’étude sur la planification de l’utilisation des ressources en eau

Recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser l’étude sur la planification de l’utilisation des ressources en eau et recommandations pour son développement à l’intérieur et autour de la réserve de faune Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA) du Projet ProPAD, pour le compte du projet ALBIA

Le Gouvernement de la République du TCHAD a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet de Développement Local et d’Adaptation aux Changements Climatiques (ALBIÄ) , et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces dons pour effectuer les paiements au titre du contrat pour le recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser l’étude sur la planification de l’utilisation des ressources en eau et recommandations pour son développement à l’intérieur et autour de la réserve de faune Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA), pour le compte du projet ALBIA.

Dans le cadre de ce projet, cette mission a pour objectif d’améliorer la connaissance des ressources en eau à l’intérieur et autour de la réserve de faune Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA), dans le but de planifier les aménagements hydrauliques qui pourront être réalisés dans le cadre du projet ALBIA et au-delà, de façon durable.

De manière générale, il s’agira de (i) l’Etude bibliographique ; (ii) Installation de stations météorologiques et formation ; (iii) Etude de télédétection ; (iv) Travaux du terrain pour l’inventaire des points d’eau et l’établissement du cadre contextuel ; (v) Etudes géophysiques pour la localisation des points de forage de reconnaissance géologique ; (vi) Forages de reconnaissance géologique ; (vii) Etablissement d’un modèle hydrogéologique conceptuel et évaluation de la balance hydrique ; (viii) Plan de gestion des ressources en eau dans la région ; (voir les détails des activités dans les TDRs).

Le Projet de Développement Local et d’Adaptation aux Changements Climatiques (ALBIÄ) invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : pour la réalisation de cette mission, le Bureau/Cabinet doit avoir des qualifications et des expériences requises (générales) de dix (10) ans en tant que Bureau/Cabinet d’étude et avoir cinq (5) ans d’expériences minimum dans le domaine de la mission (expériences voulues pour la mission), (Joindre au moins trois (3) contrats et leurs attestations de bonne exécution ou de satisfaction des contrats). Avoir les capacités de gestion, d’organisation technique et administrative appropriées pour la conduite de la mission.

La connaissance du milieu sahélo-saharien est une considération importante pour la réalisation de la mission.

Les termes de référence pour les études seront obtenus à la coordination du ProPAD auprès de Messieurs : Ali Taha Fadel, Issa Goukouni Nour et, à l’adresse ci-après : tfadel15@yahoo.fr ou issagoukouni73@gmail.com.

Le Projet de Renforcement de la résilience Climatique et de la Productivité Agricole Durable (ProPAD) invite les cabinets (« services consultants ») intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises, une expérience générale et spécifique à la mission, et prouvé qu’ils ont un personnel clé (à voir dans les TDRs) pour l’exécution des services.

Il est porté à l’attention des candidats que les dispositions du paragraphe 3.14 du « Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale un Financement des Projets d’Investissement » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et révisé en Août 2018 (« Le Règlement »), relatif aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. Les candidats seront sélectionnés selon la procédure de Sélection fondée sur la qualité et le cout telle que décrite dans « le Règlement de passation des marches de la Banque ». Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, tous les jours ouvrables, à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : Du lundi au jeudi : de 8 heures à 15 heures 30 et, de 8 heures à 12 heures tous le vendredi. Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse ci-dessous sous forme de support papier (plis fermés) au plus tard le 20 Aout 2020 à lacoordination Nationale du ProPAD.