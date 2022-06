ProQEB lance trois avis appels d’offres nationaux pour des travaux de construction

Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme décennal « Promotion de la Qualité de l’Éducation de base au Tchad (ProQEB) » cofinancé par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et de l’Agence Française de Développement (AFD), l’ONG Suisse Enfants du Monde (EdM) lance les appels d’offres nationaux suivants :

Appel d’offre national (AON) NO DAON/MC/COIA/OOI pour les travaux de construction de la Délegation Provinciale de l’Education Nationale du Moyen Chari. Appel d’offre national (AON) NO DAON/MC/COIS/OOI pour les travaux de construction de 20 salles de classes avec Magasins bureaux, 10 blocs de latrines à six (06) cabines et 10 points d’eau dans la Province du Moyen Chari repartis en deux (02) lots : Lot 1 : Construction de 05 batiments de 02 salles de classes avec Bureau et Magasin ; de 05 blocs de latrines à 06 cabines et réalisation de 05 forages productifs équippés de PMH dans les écoles de Boro, Dorkoli et Magoumbou dans le département du Barh-Koh et dans les écoles de Mandimba et Mousbodo dans le département de la Grande Sido Lot 2 : Construction de 05 batiments de 02 salles de classes avec Bureau et Magasin ; de 05 blocs de latrines à 06 cabines et réalisation de 05 forages productifs équippés de PMH dans les écoles de Ganda Kabo B, Maguilla Koussa, Balmanga, Mabou et Baptiste de Rokou dans le département du Lac Iro Appel d’offre national (AON) NO DAON/MDL/COIS/OOI pour les travaux de construction de 30 salles de classes avec Magasins bureaux, 15 blocs de latrines à six (06) cabines et 15 points d’eau dans la Province du Mandoul repartis en trois (03) lots : Lot 1 : Travaux de construction de 05 batiments de 02 Salles de classes avec Bureau et Magasin, 05 blocs de latrines filles à deux cabines, 05 blocs de latrine garçon à deux cabines, 05 blocs de latrine enseignant à deux cabines et 05 forages à PMH dans les écoles de Benguebé, Dokassi, Gamaliel, Dogueré Koumra et Moussananga dans la Province du Mandoul Lot 2 : Travaux de construction de 05 batiments de 02 Salles de classes avec Bureau et Magasin, 05 blocs de latrines filles à deux cabines, 05 blocs de latrine garçon à deux cabines, 05 blocs de latrine enseignant à deux cabines et 05 forages à PMH dans les écoles de Kandili, Mousssangouli, Roi david de Douyou, Sainte trinité et Ngantori dans la Province du Mandoul

Lot 3 : Travaux de construction de 05 batiments de 02 Salles de classes avec Bureau et Magasin, 05 blocs de latrines filles à deux cabines, 05 blocs de latrine garçon à deux cabines, 05 blocs de latrine enseignant à deux cabines et 05 forages à PMH dans les écoles de Bessira II, Dogourou, Effata des filles de Kemkada et Nouvelle Génération des filles à Koko dans la Province du Mandoul

Les dossiers des présents appels d’offres peuvent être obtenus, à partir du 15juin 2022 à 08 heures, auprès d’EdM, aux adresses suivantes :

ONG Enfants du Monde

Quartier Moursal, Avenue Mbailemdana

BP 1102, N’Djamena, Tchad

Tél : +235 66 27 97 57 (pour la localisation du bureau si besoin)

Ou

ONG Enfants du Monde/Antenne Sarh

Quartier Résidentiel, Rue 2018- Sarh, Tchad

Tél : +235 66 40 25 16 ou 95 04 76 21 (pour la localisation du bureau si besoin)

La date limite pour retirer/obtenir les dossiers d’appel d’offres est fixée au 20juin 2022. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 1 er août 2022