Manifestations d’intérêt : sélection de consultants par les emprunteurs de la banque mondiale

Recrutement d’un Cabinet chargé de réaliser les Études techniques et réalisation du dossier d’appel d’offres (DAO) des infrastructures d’Alimentation en Eau Potable, d’Assainissement et d’Hygiène – surveillance et contrôle des travaux dans la zone du projet ALBIA.

Le Gouvernement de la République du TCHAD a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet de Développement Local et d’Adaptation aux Changements Climatiques (ALBIÄ) , et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces dons pour effectuer les paiements au titre du contrat pour le Recrutement d’un cabinet chargé de réaliser les Études techniques et réalisation du dossier d’appel d’offres (DAO) des infrastructures d’Alimentation en Eau Potable, d’Assainissement et d’Hygiène – surveillance et contrôle des travaux dans la zone du projet ALBIA au Tchad.

Dans le cadre du projet de développement local et d’adaptation au changement climatique, il est prévu d’améliorer l’accès des populations des sites choisis (à travers une détermination hotspot) à des services améliorés d’eau potable et l’équipement des écoles et centres de santé en ouvrages d’assainissement et des équipements d’hygiène.

L’objet de l’étude est de préparer les documents techniques et administratifs nécessaires à la fourniture des équipements et à l’exécution des travaux d’AEP, de latrines et de points de lavage des mains par les entreprises locales tchadiennes. L’étude sera réalisée en tenant compte des aspects techniques, financiers, économiques, environnementaux et sociaux. Cependant, les études de sauvegarde environnementale et sociale seront réalisées dans le cadre d’une autre prestation.

Il est envisagé que les systèmes d’alimentation en eau construit dans le cadre de ce projet soient gérés par des privés nationaux pour assurer la pérennité des ouvrages. Les prestations du consultant incluent donc : (i) l’élaboration de Dossier d’Appel d’offre (DAO) type BOT (Build-Operate-and Transfer) sur une période à déterminer avec la partie tchadienne pour la construction des ouvrages afin de mieux préparer le transfert à l’opérateur privé national qui sera recruté ; (ii) assister la partie tchadienne à élaborer un dossier d’appel d’offre pour le recrutement d’opérateurs privés nationaux qui seront en charge de la gestion des systèmes des travaux d’alimentation en eau potable (AEP) construits à travers un contrat type Affermage.

Le Projet de Développement Local et d’Adaptation aux Changements Climatiques (ALBIÄ) invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : pour la réalisation de cette mission, le Bureau/Cabinet doit avoir des qualifications et des expériences requises (générales) de dix (10) ans en tant que Bureau/Cabinet d’étude et avoir cinq (5) ans d’expériences minimum dans le domaine de la mission (expériences voulues pour la mission), (Joindre au moins trois (3) contrats et leurs attestations de bonne exécution ou de satisfaction des contrats). Des expériences avérées dans la zone d’intervention du projet (ZIP) en matière d’études techniques et réalisation du dossier d’appel d’offres (DAO) des infrastructures d’alimentation en Eau Potable, d’Assainissement et d’Hygiène – surveillance et contrôle des travaux dans la zone du projet ALBIA au Tchad est un atout. Avoir les capacités de gestion, d’organisation technique et administrative appropriées pour la conduite de la mission.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les termes de référence pour les études seront obtenus à la coordination du ProPAD auprès de Messieurs : Taha Ali Fadel ou Issa Goukouni Nour et, à l’adresse ci-après : tfadel15@yahoo.fr ou issagoukouni73@gmail.com .

Le Projet de Renforcement de la résilience Climatique et de la Productivité Agricole Durable (ProPAD) invite les cabinets (« services consultants ») intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises, une expérience générale et spécifique à la mission, et prouvé qu’ils ont un personnel clé (voir les TDRs) pour l’exécution des services.

Il est porté à l’attention des candidats que les dispositions du paragraphe 3.14 du « Règlement de Passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale un Financement des Projets d’Investissement » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et révisé en Août 2018 (« Le Règlement »), relatif aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les candidats seront sélectionnés selon la procédure de sélection fondée sur la qualité et le cout telle que décrite dans « le Règlement de passation des marches de la Banque ». Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, tous les jours ouvrables, à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : Du lundi au jeudi : de 8 heures à 15 heures 30 et, de 8 heures à 12 heures tous le vendredi. Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse ci-dessous sous forme de support papier (plis fermés) au plus tard le 26 Aout 2020 à lacoordination Nationale du ProPAD.