“الناطق الرسمي بإسم الحكومة” هو من يتولى إبداء المواقف الحكومية المتعلقة بالشأن العام، رئيس الوزراء الإنتقالي

دعا رئيس الوزراء الانتقالي أعضاء الحكومة إلى إصدار أوامر بشأن مواقفهم من المسائل ذات الاهتمام العام على وسائل التواصل الاجتماعي.

رئيس الوزراء الإنتقالي يعلم جميع أعضاء الحكومة عبر مذكرة تعميمية تحمل الرقم “003” نشرت مساء اليوم وهذا ما تضمنته.

السيدات والسادة أعضاء المحكمة إن مبادئ التضامن والانضباط والاحتياط مرتبطة بأية مهمة حكومية. كذلك ، بالإشارة إلى المبادئ التوجيهية العامة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الدولة، أود أن أذكّر سيداتي وسادتي الوزراء بالاحترام الصارم للمبادئ المذكورة أعلاه. الأمر متروك لكم من أجل قمع الإغرائات العفوية والفورية التي يمكن أن تثير موضوعات على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة من خلال الشبكات الاجتماعية، خاصة عندما تكون ذات اهتمام عام، والتي لا يمكن للوزير أن يكون لديه رأي شخصي.

وعليه، الحكومة قد أنشئت متحدثًا رسميًا من أجل توجيه اتصالاتها التضامنية، باسمها وبالنيابة عنها وهذا بعد رأي التسلسل الهرمي ، أود أن أعلق أهمية كبيرة على التقيد الصارم بشروط هذه المذكرة تعميمية.