UEAC: conseil des ministres de l’union économique prévue pour le 10 août

L’Union Economique d’Afrique Centrale (UEAC) annonce la tenue de sa 35ème session du Conseil des Ministres, présidée par M. Ousmane Alamine Mey, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Cameroun, Président en exercice du Conseil des Ministres de l’UEAC, le lundi 10 août par visioconférence.

Les Ministres de l’Economie et des Finances des Etats membres de la CEMAC, vont se réunir afin de plancher sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Notamment les mesures de relance après Covid-19, le financement de la Communauté, la libre circulation en zone CEMAC et l’itinérance sur les réseaux mobiles de communications électroniques ouverts au public en zone CEMAC.

Sur le plan institutionnel, les travaux de cette 35ème session du Conseil des Ministres devraient porter également sur l’examen des projets de textes, en l’occurrence l’Acte additionnel portant élection des Députés au suffrage universel indirect, le règlement portant mise en place du Mécanisme d’alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques en zone CEMAC et du règlement portant création et fonctionnement de la brigade mixte CEMAC.

Face à la pandémie du Covid-19, le Conseil des Ministres devrait, à l’instar d’autres instances décisionnelles communautaires, décider de mesures fortes pour relancer l’économie de la sous-région tout en adoptant un arsenal règlementaire pour prévenir la survenance de risques et renforcer la résilience de la zone CEMAC.

Pour rappel, le Conseil des Ministres de l’UEAC est un Organe de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), dont la mission principale consiste à établir en commun – entre Etats membres de la Communauté – les conditions d’un développement économique et social harmonieux dans le cadre d’un marché ouvert et d’un environnement juridique approprié.