UA : Les arts, la culture et le patrimoine africains au coeur du prochain sommet

INTERNATIONAL – L’Union africaine (UA) a annoncé mercredi que la 34e Session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA aurait lieu les 6 et 7 février et que les arts, la culture et le patrimoine africains seraient au coeur de cet événement.

Le sommet de l’UA sera organisé sous le thème “Arts, culture et patrimoine : un levier pour construire l’Afrique que nous voulons”, selon un communiqué de l’UA.

“Il est important de noter que l’Afrique est universellement reconnue pour sa riche diversité artistique et culturelle, étant donné que le patrimoine culturel africain prend sa source dans différentes communautés de toute l’Afrique“, a indiqué l’UA, ajoutant que le Département des affaires sociales de la Commission de l’UA dirigerait la présentation du thème annuel au cours du prochain sommet des dirigeants africains.

Selon l’UA, le patrimoine culturel, qui est considéré comme une expression des modes de vie développés par une communauté et transmis de génération en génération, y compris les us et coutumes, les lieux, les objets, les expressions artistiques et les valeurs, “sera pour les 12 prochains mois au centre des discussions dans la plupart des événements organisés par l’UA“.

Faisant remarquer que les expressions culturelles sont “abondantes au sein de l’Afrique, avec une grande diversité culturelle non seulement entre différents pays mais également au sein d’un même pays“, l’UA a souligné que le patrimoine africain “est attaché aux valeurs morales tandis que la culture africaine est exprimée dans les arts et artisanats, le folklore et la religion, les vêtements, la cuisine, la musique, les langues, etc.“.

“Par conséquent, L’UA a reconnu le rôle que peuvent jouer les arts, la culture et le patrimoine en tant que catalyseurs du développement et de l’intégration socio-économiques du continent africain“, a affirmé le bloc panafricain.

L’UA avait dédié l’année 2020 à l’objectif de faire taire les armes en Afrique, après le 33e sommet de l’UA en février dernier qui s’était tenu sous le thème “Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l’Afrique”.