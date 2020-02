UA : le conseil exécutif tient sa 36e session ordinaire

POLITIQUE – Les travaux délibératoires de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) sont ouverts, ce jeudi 06 février à Addis-Abeba. La rencontre voit la participation des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UA.

Cette session du Comité exécutif est préparatoire au 33ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA (9-10 février) initié sur le thème « Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l’Afrique ».



La réunion du Conseil exécutif, qui rassemble les ministres des 54 États membres de l’Union africaine ainsi que des responsables de l’UA, examinera le projet d’ordre du jour comprenant les projets de décisions et de déclarations de l’Assemblée avec des recommandations appropriées pour examen par l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’UA.

Ouverture ce matin à Addis-Abeba des travaux de la 36è session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA en prélude au 33è Sommet ordinaire consacré au thème: " faire taire les armes: créer des conditions propices au développement de l'Afrique". pic.twitter.com/QSWiYRZwVf — Chérif Mahamat Zene (@Cherif_MZ) February 6, 2020

Lors de cette session, les ministres des affaires étrangères ou représentants dûment désignés se réuniront, deux jours durant, pour délibérer sur les différents points à l’ordre du jour, y compris les rapports du Comité des représentants permanents de l’UA (COREP), ainsi que les rapports des comités du Conseil exécutif et des comités ad hoc.

Le Conseil exécutif procèdera également à l’examen et adoption des projets d’instruments juridiques, outre l’examen du projet d’ordre du jour de la 33è session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine. Le Conseil exécutif aura ainsi à étudier, lors de cette session, les projets de décisions et de déclarations devant être soumis pour adoption par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine.