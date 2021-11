Trois Tchadiens participent au sommet de l’Afrique de l’Ouest et du centre sur le Sida

Le Programme commun des Nations-Unies sur le VIH/Sida (UNAIDS) organise un sommet ’’Afrique de l’Ouest et du centre’’ sur l’épidémie de VIH/Sida à Dakar, au Sénégal. Une rencontre qui verra la feuille de route pour mettre fin au VIH/Sida d’ici 2030.

Trois Tchadiens prennent part à un sommet de l’Afrique de l’Ouest et du centre sur le VIH/Sida. Il s’agit du secrétaire d’Etat à la santé et à la solidarité nationale, Dr Djiddi Sougoudi, secrétaire exécutif adjoint du conseil national de lutte contre le Sida (CNLS), Dr Abbas Moustapha et l’administrateur de la coordination nationale des associations des jeunes pour la lutte contre le Sida (CONAJELUS), Adam Abakar Kayaye.

C’est un sommet qui vise plusieurs objectifs notamment :

-Réunir les principales parties prenantes mondiales et régionales pour définir des étapes nécessaires pour des réponses efficaces au VIH/Sida ;

-Echanger sur les lacunes de la riposte contre le VIH en Afrique de l’Ouest et du centre, afin de mettre fin à l’épidémie de Sida comme menace de santé d’ici 2030.

-lutter contre les inégalités et mettre les plus vulnérables au centre des réponses.

Au-delà des objectifs, le sommet sur le VIH/Sida entend obtenir un engagement politique pour repositionner le VIH/Sida au cœur d’une approche de la santé résiliente. Aussi il projette de faire connaitre les engagements pris dans la déclaration politique sur l’épidémie, les approches adoptées dans la stratégie mondiale de lutte contre le Sida et les recommandations émises par l’ONUSIDA sur les questions humanitaires et régionales.

Les assises dureront trois jours, du 31 octobre au 2 novembre. Durant les 72 heures, les participants échangeront sur diverses thématiques à savoir s’engager à nouveau dans une riposte au VIH qui fonctionne pour tous. Aussi, mettre sur pied une feuille de route la WCA et renforcer le partenariat Etat-société civile.

Le Programme commun des Nations-Unies sur le VIH/Sida (UNAIDS) est une institution américaine créée en 1995. Elle coordonne l’action de différentes agences spécialisées de l’ONU pour lutter contre le VIH/Sida.