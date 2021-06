Transformation numérique : Huawei et l’Union africaine des télécommunications signent un protocole d’accord

L’Union africaine des télécommunications (UAT), une agence spécialisée de l’Union africaine, et la société chinoise de technologie Huawei ont signé jeudi à Nairobi un protocole d’accord visant à renforcer les capacités de transformation des TIC sur le continent africain.

Selon John Omo, secrétaire général de l’UAT, dans le cadre de l’accord, Huawei offrira une formation en développement des compétences aux personnels des Etats membres de l’UAT, notamment en leur donnat une nouvelle formation ou en relevant le niveau de leurs compétences

“Le protocole d’accord verra également les deux organisations collaborer pour soutenir l’innovation locale, partager des informations sur les dernières tendances, défis et solutions en Afrique et dans le monde, et développer l’économie numérique ainsi que la connectivité rurale sur le continent, en approfondissant la recherche”, a déclaré M. Omo dans un communiqué publié à Nairobi.

M. Omo a également noté que Huawei avait transformé la connectivité et apporté une contribution majeure au continent grâce à ses investissements dans les infrastructures numériques, les compétences en TIC, les solutions de connectivité respectueuses de l’environnement et les technologies de pointe pour les zones rurales.

De son côté, Samuel Chen, vice-président de la région Afrique australe de Huawei, a salué l’UAT pour son leadership et sa promotion des TIC en Afrique.

“L’UAT joue un rôle essentiel dans la région en soutenant les pays membres avec leurs politiques et stratégies, en partageant les meilleures pratiques, en renforçant les capacités et en stimulant l’innovation, et nous sommes ravis de pouvoir les soutenir aussi”, a-t-il noté.

Le responsable de Huawei a également indiqué que son organisation avait déjà connecté des centaines de millions d’Africains à des solutions sécurisées à haut débit et en nuage au cours des deux dernières décennies et avait gagné la confiance et le soutien des clients et des régulateurs.