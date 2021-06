Tourisme : les ministres africains s’engagent à travailler ensemble pour revitaliser le secteur

Les ministres africains présents à un sommet de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) consacré à leur continent se sont engagés jeudi à travailler ensemble pour trouver une solution visant à revitaliser l’industrie touristique africaine durement frappé par la pandémie de nouveau coronavirus.

Les pays africains membres de l’OMT oeuvreront de concert à établir un nouveau récit pour le tourisme à travers le continent, ont-ils indiqué dans un communiqué, ajoutant que cet engagement visait à mieux exploiter le potentiel du tourisme afin de stimuler la reprise.

“L’OMT et ses membres travailleront également avec l’Union africaine et le secteur privé pour promouvoir le continent aux clients mondiaux grâce à une narration positive et centrée sur les gens et à une image de marque efficace”, a indiqué pour sa part l’OMT dans un autre communiqué.

Le tourisme étant reconnu comme un pillier essentiel du développement durable et inclusif du continent africain, l’OMT a salué les délégués de haut niveau venus à la 1ère Conférence régionale sur le renforcement de la marque Afrique (Brand Africa), qui s’est tenue à Windhoek en Namibie.

Le secrétaire général de l’OMT, Zourab Pololikachvili, s’est félicité de cette détermination commune à repenser et à revitaliser le tourisme. “Les destinations africaines doivent prendre l’initiative de célébrer et promouvoir une culture dynamique, une ardeur et un esprit d’entrepreneuriat du continent, ainsi que sa riche gastronomie”, a-t-il dit.

A la suite d’une série d’ateliers et d’un groupe de réflexion ministériel, les pays africains membres de l’agence onusienne ont approuvé à l’unanimité l’Engagement de Windhoek sur la promotion de la marque Afrique.

En vertu de cet engagement, ils “dialogueront avec les parties prenantes dans les secteurs public et privé, ainsi qu’avec les communautés locales pour construire un nouveau récit inspirant pour le tourisme à travers le continent”, a souligné le communiqué.