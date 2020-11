Tchad : voici les avantages du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique lancé à Massakory

Le Gouvernement du Tchad, à travers le Ministère des postes et de l’économie numérique, a lancé le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique. La cérémonie a eu lieu ce 24 novembre, à Massakory, dans le Hadjer-Lamis. Voici les avantages de ce projet.

Conçu sur la base des études techniques détaillées réalisées dans des deux pays à savoir le Tchad et le Niger, le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique se distingue par sa couverture géographique. Il porte en effet, sur les systèmes internationaux de communication au profit du Tchad, Niger, Nigeria et Algérie à travers la pose des câbles sous-marins à longue distance.

“Ce projet a été conçu en réponse à des besoins liés à la technologie de l’information et de la communication qui reste inaccessible à une grande partie de la population“, a déclaré le coordinateur du projet , Habib. Par ailleurs “il permettra d’offrir un accès stable aux connexions haut débit au profit des populations, administrations et des entreprises”, a-t-il indiqué.

Au-delà de son aspect multinational, “le projet contribuera à la réduction de fragilite à travers le renforcement de l’administration et la cohésion sociale”, renchérit le Ministre des postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar.

Sous l’angle éducatif, le ministre des Postes et de l’économie numérique ajoute qu’il “favorisera la formation des formateurs dans les TIC, à travers l’octroi des bourses des doctorats pour une majorité d’étudiants finissant en cycle Master en télécommunication et TIC“.

En dehors de son caractère inclusif et intégrateur, il est attendu de ce projet une opportunité d’amélioration de connaissances dans le domaine des infrastructures à fibre optique nationale.

Le mode de financement constitue un renforcement d’une coopération entre le Tchad et le Niger d’une part et d’autre part entre le Tchad et les institutions internationales comme la Banque africaine de développement et l’Union européenne.