Tchad – Maroc : célébration de la 21e année de l’accession au trône de Mohamed VI

Le 30 juillet, l’ambassade du Maroc au Tchad a célébré le 21e anniversaire de la fête du trône. Cette fête marque l’accession du roi Mohamed VI à la tête du royaume Chérifien.

« La fête du Trône revêt un caractère particulier car elle incarne l’histoire ancestrale du Maroc et le rôle de l’institution monarchique, garante de l’unité nationale et de l’identité culturelle et spirituelle de mon pays », a déclaré l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Errodja à ses hôtes venus prendre part à cette fête.

Organisée généralement avec faste, cette 21e édition de la fête du Trône a été réduite à un public restreint fait de diplomates, de la Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères représentant le gouvernement tchadien et des leaders religieux, en raison de la pandémie du coronavirus.

Fils du souverain Hassan II, le roi Mohamed VI, a succédé à son père sur le trône en Juillet 1990. Selon l’ambassadeur du Maroc au Tchad, cet événement « C’est une occasion pour le peuple marocain de renouveler son attachement au pacte d’allégeance et aux liens profonds et multiséculaires avec ses souverains ».

Abdellatif Errodja a profité de l’occasion pour rappeler à ses hôtes les liens étroits qu’entretiennent le royaume du Maroc et le Tchad. Ces liens se sont renforcés ces derniers mois secoués par la pandémie du coronavirus. A l’actif de cette coopération, l’ambassadeur a cité entre autres les dons de matériels médicaux faits au Tchad et surtout le projet de l’énergie solaire inauguré le 22 juillet.

« Il nous revient donc d’accompagner et de soutenir cette dynamique de partenariat gagnant-gagnant, qui nécessite la mise en valeur de toutes les opportunités de coopération en vue de hisser les relations entre le Maroc et le Tchad », a interpellé l’ambassadeur.

Il assure par ailleurs que le royaume du Maroc reste disposé à partager son savoir-faire et son expertise dans tous les domaines avec le Tchad.