Tchad : l’Ecole des Champions, un concours de détection des jeunes talents du football est lancé

FOOTBALL – Le projet dénommé l’Ecole des Champions a été lancé ce 11 septembre à la place de la nation par le conseiller à la jeunesse de l’Union Africaine, Naïr Abakar. Il vise à piocher les talents du football panafricain.

L’école des champions et un projet qui permet aux jeunes issus de différentes régions d’Afrique de bénéficier d’une bourse pour poursuivre un projet éduco-sportif d’excellence en dehors de leur pays. Une initiative qui constitue une aubaine pour les jeunes et a pour l’objectif de piocher les talents dans le domaine du football. Elle vise à réunir les acteurs du sport nationaux autour d’un évènement sportif panafricain ; offrir à la cible l’occasion de perfectionner sa base en sport, et créer l’enthousiasme autour du développement panafricain.

Pour cette année, 15 jeunes seront sélectionnés à l’issue de ce programme à travers les régions du Tchad notamment N’Djamena, Moundou, Abéché. Ils seront envoyés dans les académies de football du continent pour parfaire leur gamme. “Ce programme est destiné à tous ces enfants qui rêvent d’être footballeur. Il est temps que ce rêve se rapproche de la réalité, et qu’on puisse créer nos talents“, a estimé l’initiateur Naïr Abakar

Au Tchad, les jeunes admis à la pré-sélection devront être âgés entre 10 et 15 ans. Les partenaires intéressés par cette dynamique panafricaine peuvent contribuer en offrant des bourses à un des lauréats de ce concours.