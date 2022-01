Tchad : la Coordination de la jeunesse africaine annonce le lancement prochain de ses activités

Le point focal de la Coordination de la jeunesse africaine (CJA), Hadid David, par un point de presse fait ce mercredi 19 janvier, a présenté son organisation et ses objectifs.

« Les jeunes sont importants non seulement à cause de leur nombre, mais aussi parce qu’ils disposent de beaucoup de temps et d’énergie, ainsi que de compétences essentielles telles que la flexibilité et l’innovation. En outre, ils sont plus enclins au changement et à prendre des risques que la population adulte observe », déclare Hadid David, point focal de la CJA.



Pour lui, la CJA, à travers son plan d’action veut faire office d’une stratégie d’organisation pour la jeunesse tchadienne en vue de sa promotion, de la lutte contre le chômage et son implication dans les instances de prise des décisions son cheval de bataille.



Hadid David a décliné les objectifs de leur coordination en quelques points à savoir :

• promouvoir la participation de la jeunesse dans les activités socio-économiques et politiques;

• promouvoir le rôle de la jeunesse dans le développement;

• permettre l’engagement des jeunes en matière d’éducation, de santé, d’emploi, d’éradication de la pauvreté, d’environnement, de la paix, de la sécurité et de la culture;

• promouvoir le genre et la diversité;

• sensibiliser les jeunes africains sur les dangers de l’immigration;

• améliorer efficacement le cadre de vie de la jeunesse et les faire participer aux instances de prise de décisions.



La CJA entend soulever la question de comment les jeunes peuvent s’engager de manière significative et constructive au Tchad, en poussant à des réformes et à une sécurité améliorée pendant la période de la transition.



Le rôle de la CJA vise à canaliser l’énergie et la passion de la jeunesse africaine en général et tchadienne en particulier vers un impact positif.



Enfin, la CJA préconise lancer ses activités dans les jours à venir. Il s’agira d’un processus de « travail en commun » écouter, partager et agir pour amplifier la voix des jeunes.