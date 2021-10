Soudan : Moussa Faki appelle à des consultations immédiates

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), le tchadien Moussa Faki Mahamat, a appelé lundi à des consultations immédiates sur la situation au Soudan.

Le président du bloc panafricain, composé de 55 membres, a appelé à une “reprise immédiate” des consultations entre les factions civiles et militaires au Soudan dans le cadre de la Déclaration politique et du Décret constitutionnel de 2019.

M. Mahamat a appris avec un grand désarroi les graves développements de la situation actuelle au Soudan, qui ont notamment abouti à l’arrestation du Premier ministre Abdalla Hamdok et d’autres responsables civils, selon un communiqué du l’UA.

Il a réaffirmé que le dialogue et le consensus constituaient la seule voie adéquate pour sauver le pays et sa transition démocratique. M. Mahamat a par ailleurs appelé au strict et nécessaire respect des droits de l’Homme.

Plus tôt ce lundi, le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, a déclaré l’état d’urgence dans tout le pays et dissolu le Conseil souverain de transition ainsi que le gouvernement.

Cette décision a été prise quelques heures après que M. Hamdok, les membres de la partie civile du Conseil de souveraineté du Soudan et plusieurs ministres ont été arrêtés par des forces militaires mixtes.