Soudan : le Programme alimentaire mondial reprend ses opérations dans le Darfour du Nord

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a décidé dimanche de reprendre ses opérations dans l’Etat du Darfour du Nord, dans l’ouest du Soudan, après environ deux semaines de suspension.

Le directeur local du PAM, Eddie Rowe, a annoncé la reprise de la distribution de nourriture dans différentes localités du Darfour du Nord, a rapporté l’agence de presse officielle SUNA.

M. Rowe a condamné les attaques et les pillages récemment commis contre les entrepôts de l’agence à El Fasher, la capitale de l’Etat, et a souligné la nécessité d’arrêter les coupables et de les traduire en justice.

Le 31 décembre 2021, le PAM avait annoncé la suspension de ses opérations au Darfour du Nord, deux jours après des attaques commises par des groupes armés non identifiés. Plus de 5.000 tonnes de vivres avaient été emportées par les pillards.