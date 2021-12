Soudan du Sud : plus de 800.000 habitants affectés par les inondations

Environ 835.000 personnes au Soudan du Sud ont été touchées par les inondations depuis mai, a indiqué jeudi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Plus de 80% des personnes touchées se trouvent dans les Etats de Jonglei, d’Unité et du Nil Supérieur, a précisé l’OCHA.

Bentiu, capitale de l’Etat d’Unité, riche en pétrole, fait face aux pires inondations depuis six décennies, et plus de 200.000 personnes dans l’Etat ont été déplacées et ont besoin d’aide, selon la même source.

Les inondations au Soudan du Sud accroissent le risque de nouveaux déplacements et de violences supplémentaires, ce qui met en danger la sécurité alimentaire et perturbe les moyens de subsistance.

Au cours des onze derniers mois, les agences humanitaires au Soudan du Sud ont fourni de la nourriture à 619.000 personnes et distribué des secours d’urgence en eau, en assainissement et en matière d’hygiène à près de 477.000 personnes. Les agences ont fourni des services de santé à 227.000 personnes, a fait savoir l’OCHA.

“Des niveaux inquiétants de malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans ont été signalés dans les nouveaux sites d’installation destinés aux personnes déplacées à l’intérieur du pays”, a déclaré le bureau onusien, notant qu’il y avait déjà deux millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays.