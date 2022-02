Soudan du Sud : les violences contre les civils en baisse (rapport)

Dans un récent rapport, la Division des droits de l’homme de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), présente des chiffres qui prouvent la diminution des violences contre les civils au Soudan du Sud, en 2021.

« La violence contre les civils a connu une réduction de 42% en 2021 par rapport à l’année précédente », selon un rapport annuel publié par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).

Ce rapport sur la violence à l’égard des civils fait état de 3.414 victimes civiles tuées, blessées, enlevées ou victimes de violences sexuelles liées au conflit, au cours de 982 incidents documentés. Le document indique que les meurtres ont ainsi diminué de 20% (de 2.425 à 1.907), les cas de blessures de près de 50% (de 1.531 à 842). De plus, les enlèvements ont sensiblement diminué de plus de 70% (de 1.683 à 471). La majorité des victimes étaient des hommes (75%), suivis des femmes (14%) et des enfants (11%).

D’après l’ONU, « les conflits infranationaux ont fait le plus grand nombre de victimes en 2021. Warrap est resté l’État où le nombre de victimes civiles a été le plus élevé (24%), suivi de l’Équatoria occidental (19%), de Jonglei et de la zone administrative du Grand Pibor (ZAGP) (17% respectivement) ».

« De nombreuses victimes ont été tuées ou blessées lors d’attaques menées par des milices communautaires armées à travers l’Etat de Jonglei et de la ZAGP », indique l’ONU.