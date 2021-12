Soudan : des manifestants assaillent le palais présidentiel pour exiger un gouvernement civil

Des manifestants soudanais ont réussi samedi à rejoindre le palais présidentiel de Khartoum pour exiger un régime civil, a rapporté l’agence de presse officielle SUNA.

“Les manifestants ont atteint les abords du Palais républicain au milieu de chants par lesquels ils ont affirmé leur rejet de l’accord politique signé entre le président du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah Al-Burhan, et le Premier ministre de transition, Abdalla Hamdok”, a indiqué SUNA.

Des milliers de citoyens soudanais ont manifesté samedi dans la capitale Khartoum et dans d’autres villes. Avant le début des manifestations de samedi, les autorités soudanaises avaient coupé les communications internes et le service Internet. Selon des témoins oculaires, des centaines de soldats de l’armée soudanaise et des Forces de soutien rapide avaient été déployés aux entrées des ponts reliant les trois principales villes de la capitale, à savoir Khartoum, Omdurman et Bahri.

Vendredi, l’Association des professionnels soudanais, l’organisme à la tête des manifestations, avait demandé aux citoyens de participer aux manifestations prévues samedi pour exiger la pleine autorité civile.