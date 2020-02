Sommet UA : Idriss Déby passe le flambeau du MAEP à Cyril Ramaphosa

Le Président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno en sa qualité du président en exercice du Forum des Chefs d’Etats et des Gouvernement des pays membres du MAEP vient de présider la cérémonie d’ouverture de la 33ème session ordinaire de l’UA, en Ethiopie.

Peu après avoir présidé la cérémonie d’ouverture du sommet de l’Union africaine, Idriss Déby Itno a passé le flambeau de la présidence en exercice du Mécanisme africain d’Evaluation par les Pairs (Maep) à son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa.

En ma qualité de Président en exercice du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP), j'ai présidé la cérémonie d'ouverture de la session de notre institution. Je me félicite du progrès enregistré par cette institution de l'Union Africaine dédiée à la gouvernance. pic.twitter.com/NyFDJkMgep — Idriss Deby Itno (@IdrissDebyI) February 8, 2020

« Mes vœux de plein succès au Président de la République Sud-africaine. Merci à mes pairs Chefs d’Etat pour leur soutien durant mon mandat au service de la gouvernance en Afrique » lui a-t-il souhaité dans un tweet.

Le président Déby a été élu à la tête du MAEP le 28 janvier 2018 pour un mandat de deux ans.

Au terme de mon mandat, je passe le flambeau du MAEP à mon frère le Président Cyril Ramaphosa. Mes voeux de plein succès au Président de la République Sud-africaine. Merci à mes pairs Chefs d'Etat pour leur soutien durant mon mandat au service de la gouvernance en Afrique. pic.twitter.com/GsEVlTsszH — Idriss Deby Itno (@IdrissDebyI) February 8, 2020

Adopté en mars 2003 à Abuja, le Maep a pour fonction d’encourager les États à mettre en place des politiques, des normes et des pratiques qui mènent à la croissance et à la stabilité économiques, au développement durable et à l’intégration sous-région ale et continentale.