Sommet de Pau : “Si un Etat demande notre départ, on partira”, Macron

POLITIQUE – S’exprimant à l’issue du sommet de Pau tenu ce lundi 13 janvier 2020, le président français Emmanuel Macron est revenu sur les sentiments antifrançais qui se développent dans les pays du Sahel.

“Si un Etat demande notre départ, on partira“, tels sont les propos qu’a tenus Emmanuel Macron à la conférence de presse tenue à l’issue du sommet de Pau avec ses homologues sahéliens. Ce langage, on ne peut plus clair, est la réponse aux sentiments antifrançais qui battent leur plein dans les pays du G5 Sahel tels que le Mali, le Burkina où la population demande à la France de quitter leur pays.

Selon le président français, la présence des forces françaises dans le Sahel s’explique par deux objectifs. Premièrement, l’objectif militaire est d’aider les Etats sahéliens à combattre le terrorisme. Deuxièmement, l’objectif politique est d’aider les Etats à assumer pleinement leurs souverainetés menacées par les groupes terroristes.

Le président a fini par dénoncer les puissances étrangères qui alimentent le discours antifrançais au Sahel et annonce renforce l’effectif des forces de l’opératio Barkhane avec 200 hommes de plus.

Le sommet de Pau a permis aux chefs d’Etat du G5 Sahel de clarifier leur position quant à la présence militaire de la France dans le Sahel. Ils ont exprimé leur volonté de voir la France poursuivre son engagement.