Situation en Guinée : la France s’aligne sur la position de la Cedeao

Les réactions se succèdent au coup d’État de ce dimanche 5 septembre 2021 en Guinée. La France vient de se positionner.

Le ministère français de l’Europe et de Affaires étrangères indique sur son site que “la France se joint à l’appel de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour condamner la tentative de prise de pouvoir par la force survenue le 5 septembre” en Guinée.

La France demande le retour à l’ordre constitutionnel et appelle à la libération immédiate et sans condition du Président Condé. Elle dit être en “contact étroit” avec ses partenaires africains et internationaux.