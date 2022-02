Sénégal : les champions d’Afrique ont obtenu décorations, primes et terrains

Le président sénégalais Macky Sall a élevé mardi soir à Dakar les joueurs de l’équipe nationale de football au rang d’Officiers dans l’Ordre national du Lion avant de promettre à chacun d’entre eux une prime de 50 millions de FCFA et deux terrains à usage d’habitation.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée en l’honneur des Lions devant les grilles du Palais de la République, le président Sall a précisé que le premier terrain offert sera à Dakar avec une dimension de 200 mètres carrés et le second à Diamniadio avec une dimension de 500 mètres carrés. Ce second site portera le nom de Cité de la Tanière des Lions.

Le président sénégalais a aussi élevé dans l’Ordre national du Lion deux ministres dont celui des Sports, le président de la Fédération de football ainsi que les membres de l’encadrement technique des Lions.

L’équipe nationale de football du Sénégal, championne d’Afrique, est rentrée lundi soir à Dakar où elle a été accueillie par une marée humaine.

Le président Sall qui suivait la finale depuis Addis-Abeba où il participait au Sommet de l’Union Africaine, avait, peu après le sacre des Lions, appelé ses compatriotes à leur réserver un accueil exceptionnel. Il avait, à cet effet, décrété la journée de lundi fériée, chômée et payée.