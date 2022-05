Sénégal : 11 nouveaux-nés morts dans l’incendie d’un hôpital

Onze nouveau-nés sont morts dans l’incendie d’un hôpital à Tivaouane, dans l’ouest du Sénégal, a annoncé mercredi le président sénégalais Macky Sall.

“Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de onze nouveaux-nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane”, a tweeté M. Sall.

“A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion,” a-t-il ajouté, sans préciser la cause de l’incendie.

Tivaouane est une ville située à environ 120km à l’est de la capitale Dakar.