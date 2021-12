Regain de conflit intercommunautaire : écoles et marchés sont fermés à Kousseri

La situation est restée tendue ce mercredi à Kousseri. C’est suite au conflit qui a opposé les arabes à la communauté Mousgoum à Lougoun, dans le département du Chari-Logone.

Le conflit qui a eu lieu à Lougoun, à une dizaine de kilomètres de Kousseri, s’est généralisé pour atteindre tout le département.

Dès l’entrée au nord de la ville de Kousseri, on observe les jeunes de la communauté Mousgoum armés des machettes, gourdins et des flèches et autres objets de guerre. La colère se lit dans les yeux. Femmes et enfants vident les lieux. Écoles et commerces par peur de représailles sont fermés. Les hommes en treillis ont quadrillés les marchés et les centres commerciaux. Une panique générale dans la ville de Kousseri s’observe.

L’affluence de habitants de cette ville vers la capitale tchadienne est aussi visible sur le pont comme sur le fleuve Logone. Les forces de l’ordre mobilisées pour calmer la tension n’ont pas pu. Les Mousgoum cherchent coûte que coûte à attaquer le QG des arabes qui sont, eux aussi, sur le qui-vive. Quelques rares bars et alimentations de Kousseri fonctionnent, mais sans musique. Les clandomen, par peur d’être agressés par les parties en conflit refusent de déposer certains clients vers la frontière du Tchad.

Il faut rappeler qu’une personne a été tuée hier lors de la visite du gouverneur de l’Extrême6-Nord. C’est ce qui a mis de l’huile sur le feu.