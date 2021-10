RDC : le naufrage d’une embarcation fait plus de 60 morts

Plus de 60 personnes ont péri et de nombreuses autres sont portées disparues après le naufrage d’une embarcation sur le fleuve Congo dans la nuit de lundi à mardi, dans la province de la Mongala (nord-est) en République démocratique du Congo (RDC), a affirmé samedi un responsable local.

Jusqu’à samedi matin, 61 corps ont été repêchés du fleuve, alors que 31 personnes ont été sauvées par les secouristes, a indiqué à la presse Nestor Magbado, porte-parole adjoint du gouverneur provincial, sans préciser le nombre de passagers à bord en raison de l’absence de manifeste des passagers.

Le porte-parole a estimé que le nombre de disparus serait d’une soixantaine et que les secours se poursuivaient toujours pour les localiser.

La cause plausible du naufrage est la surcharge aggravée par le mauvais temps, selon la même source.

Un deuil de 3 jours est décrété à partir du lundi 11 octobre à la mémoire des victimes du naufrage. Par la même occasion, les gouvernements provinciaux de la Tshopo et de la Mongala ont interdit les embarcations nocturnes.

Les cas de naufrages sont fréquents à travers la RDC, particulièrement sur le fleuve Congo, et les surcharges et les mauvaises conditions des pirogues et baleinières sont souvent à l’origine des accidents.