RCA : la présidence annonce le lancement officiel du projet Sango sur la cryptomonnaie

La présidence de la République centrafricaine (RCA) a annoncé lundi le lancement officiel de Sango prévu le 3 juillet prochain, au cours d’une conférence sur la genèse de ce projet et l’essor d’un nouveau système monétaire numérique alimenté par la technologie blockchain.

Cette initiative “unique” annoncée par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est un catalyseur de la tokénisation des vastes ressources naturelles du pays et l’initiative économique la plus progressiste en Afrique et ailleurs, a indiqué le ministre d’Etat et directeur de cabinet de la présidence, Obed Namsio.

“La stratégie ambitieuse visant à construire rapidement une économie performante ne peut que s’appuyer sur les nouvelles technologies qui ont pris le monde d’assaut et ont permis à l’argent d’accéder à un autre niveau, avec le Bitcoin comme mot d’ordre”, selon M. Namsio.

Il a lancé un appel à ceux étant prêts à explorer l’énorme potentiel des crypto-monnaies à révolutionner leur vision de richesse et la manière dont elle pourrait devenir tangible.

En officialisant le bitcoin comme monnaie légale aux côtés de franc CFA, les autorités centrafricaines déclarent qu’il s’agit d’un pari avec le monde et la possibilité de se connecter à un avenir qui s’annonce à la fois prometteur et surprenant.

Adoptée par les législateurs centrafricains et promulguée par le président du pays, la crypto-monnaie est entrée officiellement en vigueur en RCA.