”RAPPEL” : pour un autre visage des médias en ligne africains

MEDIAS – Quelques acteurs de la presse en ligne d’Afrique créent une association pour porter la voix de ses membres. Il s’agit du Réseau associatif panafricain de la presse en ligne (RAPPEL), porté sur les fonts baptismaux ce 9 janvier.



Le Réseau associatif panafricain de la presse en ligne (RAPPEL), est le fruit de la volonté de plusieurs acteurs de la presse en ligne en Afrique. L’objectif du réseau est d’unir les membres animés d’un même idéal et de créer entre eux les liens d’entente et de solidarité; d’intervenir dans le domaine de la promotion de l’épanouissement et du libre exercice de l’activité des organes de presse en ligne ( journaux en ligne, agences, portail, magazine, web radio et web TV); de contribuer au statut d’éditeur de presse en ligne; de contribuer au developpement économique des organes de presse en ligne et du renforcement de leurs capacités par la formation…



RAPPEL compte organiser dans les trois prochaines années la formation de ses membres sur les aspects tels que: la propriété intellectuelle, droit à l’ image, aide au renforcement naturel, syndication des contenus entre les membres sur une base autre que le piratage. A l’issue de cette formation, il sera question d’acquérir des connaissances pouvant permettre de mettre une radio et télé numérique africaine sur les sites de tous les membres, faire du lobbying auprès des gouvernements africains pour le respect des droits de la presse en ligne et donner de la voix dans les débats concernant la presse en général et celle en ligne en particulier.

Pour la mise en oeuvre de ses actions, le réseau a mis sur pied un conseil d’administration présidé par Souleymane Issa Maïga et un bureau exécutif.

Implanté à Dakar au Sénégal, le Réseau associatif panafricain de la presse en ligne (RAPPEL), est composé des pays d’Afrique tels que : Sénégal, Bénin, Tchad, Guinée, Niger et le Gabon. Sa vocation est d’assurer la défense des intérêts de ses membres.