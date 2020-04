Prix les Margaret 2020 : Vanessa Moungar parmi « Ces femmes qui changent le monde »

L’organisme JFD (Journée de la femme digitale) a publié le 21 avril, la liste des lauréates du Prix les Margaret 2020. Parmi les 6 femmes retenues cette année, figure la Franco-tchadienne, Vanessa Moungar.

JFD a dévoilé les lauréates 2020 de son Prix les Margaret, qui récompense la créativité, l’innovation et l’audace de femmes digitales. Elles sont cette année 6 entrepreneurs ou intrapreneurs européennes et africaines engagées et qui innovent pour un monde meilleur à être distinguées.

Clean tech, Civic tech, Tech inclusive ou Impacts socio-économique, les Margaret 2020 ont toutes en commun leur volonté de tirer parti du meilleur du digital pour transformer et améliorer le quotidien des populations du monde.

La Franco-tchadienne Vanessa Moungar est directrice du département genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement. Elle est également membre du Conseil présidentiel pour l’Afrique.

Voilà plusieurs semaines que plus de la moitié de la population mondiale est confinée. Alors que nous préparons un déconfinement assombri par la menace d’une crise économique, le digital l’a prouvé pendant la crise, est la solution pour redynamiser l’emploi et bâtir un monde plus juste. Si les femmes sont toujours en minorité dans le numérique, les Margaret, ces rôles modèles, font bouger les choses et sont prêtes à emporter une nouvelle génération dans leur sillage : la génération JFD. Delphine Remy-Boutang, CEO the Bureau & JFD, Présidente GEN France