ONU : le Sénégalais Abdoulaye Mar Dieye nommé coordinateur spécial pour le développement au Sahel

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé jeudi le Sénégalais Abdoulaye Mar Dieye coordinateur spécial pour le développement au Sahel.

M. Dieye est un macroéconomiste et un expert en développement qui possède une solide expérience de direction dans la gestion de portefeuilles complexes de développement au cours des 35 dernières années, a déclaré le bureau de presse d’Antonio Guterres.

Le coordinateur spécial dirigera les efforts collectifs, y compris le financement, pour mettre en œuvre la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et son plan de soutien pour une réponse de développement des Nations Unies à plus grande échelle pour le Sahel, une région en proie au terrorisme, à l’insurrection armée et à une crise climatique.

M. Dieye est actuellement conseiller spécial auprès de l’administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il a occupé plusieurs postes au sein du PNUD, dont celui d’administrateur adjoint depuis 2006. Auparavant, il a été représentant spécial adjoint pour les opérations des Nations Unies en Côte d’Ivoire et coordinateur permanent et humanitaire/représentant permanent du PNUD à Abidjan.

Avant de rejoindre les Nations Unies, M. Dieye a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du gouvernement du Sénégal.